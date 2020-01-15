Анна Семак думает об усыновлении детей из Африки

Анна Семак думает об усыновлении детей из Африки
Фото: Instagram, Анна Семак

Семья главного тренера «Зенита» побывала так в 2019 году и теперь супруга Семака не может перестать думать о брошенных детях.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Своими мыслями Анна Семак поделилась в Instagram-аккаунте. Она написала, что прошло уже какое-то время после возвращения из Африки, но невозможно перестать думать о детях.

«Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель»,

— перечислила Анна имена.

Жена главного тренера «Зенит» написала, что благотворительность нужна во всех странах и у нее не должно быть географических границ. Не мало важно помогать осиротевшим детям Африки, особенно когда есть такая возможность.

Семак рассказала, как сильно запали ей в душу некоторые ребятишки. Вполне возможно, что супруги вновь решатся на усыновление и удочерении детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, когда Малком и Кокорин присоединятся к общей группе.

Анна семак африка
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