На борьбу с борщевиком в Ленобласти пойдут 20,2 млн рублей

Муниципальные образования в 16 районах Ленобласти получат материальную помощь в борьбе с борщевиком.

Бороться с борщевиком будут на площади в 2,9 гектаров, что на 22% больше, чем годос ранее. На борьбу со зловредным растением в этом году из бюджета выделят 20,2 млн рублей. Сейчас заканчиваются конкурсы на выбор подрядчиков, которые будут выполнять работу.

Чтобы получить субсидию администрация должна подать заявку в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона, пройти отбор, выбрать подрядчика и провести защитные мероприятия.

Список муниципальных образований, получивших субсидии на борьбу борщевиком в следующем году, будет опубликован этим летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дачников могут начать штрафовать за борщевик на участках.