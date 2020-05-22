Стало известно, с кого начнется вакцинация от коронавируса в России

Стало известно, с кого начнется вакцинация от коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Если в России в первое время будет нехватка вакцины от коронавируса, то прививки первыми получат граждане, входящие в группы риска.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при возможности в стране постараются одновременно обеспечить вакциной все население. Однако, если в стране не получится произвести сразу необходимое количество вакцины для всех, то сперва начнут прививать группы риска, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко рассказал, как идут дела с изобретением вакцины. Он заявил, что первые вакцины от коронавируса должны появиться в июне 2020 года, тогда же состоятся первые испытания. Глава ведомства заверил, что все идет по графику, сбоев нет.

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