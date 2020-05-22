Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти переподготовку

Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти переподготовку
Пенсионерка. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы старшего возраста получат возможность пройти профильную переподготовку или повысить квалификацию. На эти цели город выделит 20,4 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного в четверг, 21 мая. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление, согласно которому петербуржцы старше 50 лет могут отучиться или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Для этого необходимо подтвердить свой статус в Пенсионном фонде.

Программа рассчитана на работающих и незанятых граждан.

Для получения сертификата нужно выбрать образовательную программу и прийти с заявкой в Центр занятости населения Петербурга. Безработным и тем, кто не получает пенсию, будут выплачивать стипендию в размере более 12 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб образование пенсионеры повышение квалификации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный привлек ученых к подготовке к снятию ограничений в Петербурге
Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти переподготовку
В России вырос спрос на бюджетные смартфоны во время COVID-19
Стало известно, с кого начнется вакцинация от коронавируса в России
В России опровергли слухи о замене очного образования дистанционным
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Кадыров находится под наблюдением медиков из-за коронавируса
Ученые оценили опасность излучения от смартфона