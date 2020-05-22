Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти переподготовку

Жители Северной столицы старшего возраста получат возможность пройти профильную переподготовку или повысить квалификацию. На эти цели город выделит 20,4 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Смольного в четверг, 21 мая. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление, согласно которому петербуржцы старше 50 лет могут отучиться или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Для этого необходимо подтвердить свой статус в Пенсионном фонде.
Программа рассчитана на работающих и незанятых граждан.
Для получения сертификата нужно выбрать образовательную программу и прийти с заявкой в Центр занятости населения Петербурга. Безработным и тем, кто не получает пенсию, будут выплачивать стипендию в размере более 12 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.