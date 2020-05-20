Россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

До конца года на пенсию смогут выйти те, кому до пенсии осталось три года. Фото: pixabay

До конца года на пенсию смогут выйти те, кому до пенсии осталось три года. Фото: pixabay

Российское правительство обсуждает возможность смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Соответствующее предложение в правительство направило Минэкономразвития.

Так, до конца года на досрочную пенсию могут претендовать те, кому до пенсии осталось три года. Общий размер стажа на это не повлияет. Как сообщили «Известия», такая мера поможет поддержать занятость и рынок труда.

Сейчас такой вариант доступен россиянам, которые лишились работы за два года до наступления пенсионного возраста со страховым стажем в 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию. Данный закон поможет россиянам улучшить свое материальное положение перед выходом на государственную пенсию.