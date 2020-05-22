Смольный привлек ученых к подготовке к снятию ограничений в Петербурге

Смольный привлек ученых к подготовке к снятию ограничений в Петербурге
Смольный. Фото: gov.spb.ru

Петербургские власти привлекли ученых к подготовке города к постепенному снятию коронавирусных ограничений.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что сейчас городское правительство прорабатывает с научными сотрудниками вопрос снятия ограничительных мер в городе

По словам Рудского, никто из ученых или членов петербургского правительства не считает, что в Петербурге произойдет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Рудской добавил, что сейчас ученые работают над снятием ограничений с оперативным штабом по коронавирусу и вице-губернатором Евгением Елиным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два сотрудника Смольного заболели коронавирусом. Несмотря на то, что соблюдались все меры предосторожности, зараженных все равно есть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб смольный ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный привлек ученых к подготовке к снятию ограничений в Петербурге
Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти переподготовку
В России вырос спрос на бюджетные смартфоны во время COVID-19
Стало известно, с кого начнется вакцинация от коронавируса в России
В России опровергли слухи о замене очного образования дистанционным
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Кадыров находится под наблюдением медиков из-за коронавируса
Ученые оценили опасность излучения от смартфона