Смольный привлек ученых к подготовке к снятию ограничений в Петербурге

Петербургские власти привлекли ученых к подготовке города к постепенному снятию коронавирусных ограничений.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что сейчас городское правительство прорабатывает с научными сотрудниками вопрос снятия ограничительных мер в городе

По словам Рудского, никто из ученых или членов петербургского правительства не считает, что в Петербурге произойдет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Рудской добавил, что сейчас ученые работают над снятием ограничений с оперативным штабом по коронавирусу и вице-губернатором Евгением Елиным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два сотрудника Смольного заболели коронавирусом. Несмотря на то, что соблюдались все меры предосторожности, зараженных все равно есть.