Два сотрудника Смольного заболели коронавирусом

Несмотря на то, что соблюдались все меры предосторожности, зараженных все равно есть.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в комитет комитете по законности, правопорядка и безопасности городской администрации, пишет Piter.TV. В Смольном коронавирус выявили сразу у двух человек. Отмечается, что в городской администрации старались соблюдать все меры предосторожности. В помещении находилось всего 24 человека, они пользовались средствами индивидуальной защиты, а также старались лишний раз не контактировать. Несмотря на это, вспышки инфекции избежать не удалось.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 300 тысяч заражённых, летальных исходов – более трех тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог объяснил возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае. По мнению ученого, теперь опасное заболевание могло попасть на территорию Поднебесной извне, поскольку Китай давно снял большинство ограничений и фактически вернулся к прежней жизни.