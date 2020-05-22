Десять рейсов отменили в Пулково в пятницу

Десять рейсов отменили в Пулково в пятницу
Самолет в аэропорту Пулково. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Пулково отменяются десять рейсов, среди которых внутренние и международные. Рейсы отменяют из-за текущей ситуации с коронавирусом.

Согласно информации электронного табло петербургского аэропорта Пулково, в пятницу, 22 мая, пассажиры не смогут вылететь из Северной столицы в Воронеж, Апатиты, Ижевск, Калининград, Череповец, Ухту и российскую столицу.

Среди авиаперевозчиков, отменивших рейсы из Петербурга, были «Северсталь», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Ижавиа», S7 и «РусЛайн».

Также сегодня в небо не поднимутся самолет авиакомпании Air Moldova в Кишинев и самолет Turkmenistan Airlines в Ашхабад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково вновь отменили ряд рейсов по России.

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