Volkswagen отзывает из России более тысячи внедорожников Touareg

В случае обнаружения указанной неполадки, ее устранят за счет компании. Фото: pixabay.com

В случае обнаружения указанной неполадки, ее устранят за счет компании. Фото: pixabay.com

Немецкий автопроизводитель отзывает с российского рынка 1099 внедорожников Volkswagen Touareg из-за возможной утечки масла в трансмиссии.

Официальное заявление об этом сделал представитель иностранного бренда в России «Фольксваген Рус Групп», передают в Росстандарте. По информации компании, в автомобилях марки Volkswagen Touareg 2019 года выпуска может произойти утечка трансмиссионного масла в связи с недостаточно прочным сварным соединением соответствующей запчасти.

Все отозванные автомобили проверят на наличие этого недостатка и, в случае обнаружения, бесплатно починят внедорожник. Официальный представитель «Фольксваген» обязался проинформировать всех автовладельцев, которых это может коснуться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» закупила более 1100 автомобиле марки LADA Largus.