Почта России закупила автомобили LADA Largus на 1,2 млрд

Почта России купила более 1100 автомобилей марки LADA Largus, сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Благодаря льготным условиям от ВТБ Лизинг Почта России смогла в краткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российский автопром. Компания приобрела 1162 автомобиля LADA Largus за 1,2 млрд рублей. Эти автомобили поступят в курьерскую службу Почты России.

«На Почте России лежит большая ответственность – через качественную доставку обеспечить надежную связь между продавцом и покупателем. Чтобы поддерживать высокое качество сервиса, мы расширяем географию доставки, увеличиваем штат курьеров, выводим на маршруты новые автомобили», — отмечает заместитель гендиректора по логистике АО Почта России Игорь Чебунин.

До конца года компания закупит еще около пяти тысяч автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и «Камаз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей.