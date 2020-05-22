Укрывательство убийства обошлось штрафом для жителя Петербурга

В Петербурге суд вынес приговор по делу об укрывательстве убийства. 41-летнего петербуржца признали виновным.

Как сообщили в городской прокуратуре, мужчину осудили по статье уголовного кодекса об заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Суд установил, трое мужчин выпили в квартире в Выборгском районе Петербурга. Обвиняемый уснул, а проснувшись, застал своих собутыльников за дракой. Один из них прыгал на теле потерпевшего, от чего последний скончался.

Обвиняемый помог знакомому смыть следы крови, желая помочь уйти от уголовной ответственности.

В итоге полиция раскрыла дело и установила роль обвиняемого, который впоследствии признал свою вину.

«За совершённое впервые преступление небольшой тяжести наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при наличии отягчающих наказание обстоятельств», — сообщили в надзорном органе, отметив, что таких обстоятельств не было установлено.

Ему назначали наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодого узбека задержали в Петербурге за попытку убить соотечественника.