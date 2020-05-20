Молодого узбека задержали в Петербурге за попытку убить соотечественника

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержан 20-летний гражданин Узбекистана. Его подозревают в покушении на убийство 33-летнего соотечественника.

По версии следствия, 18 мая у одного из домов по проспекту Маршала Блюхера между мужчинами произошел конфликт. Причиной ссоры стала личная неприязнь. В ходе разборок 20-летний узбек жестоко избил оппонента и не менее двух раз ударил его ножом. Следствие полагает, что целью его было убийство. С места происшествия подозреваемый скрылся.

Раненого узбека госпитализировали в одну из больниц. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование продолжается.

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