В Петербурге подтвердили еще 3 смерти от коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 3 смерти от коронавируса
В Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге за последние сутки подтвердили три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу, 22 мая.

За весь период в городе скончались 107 человек.

Общее число зараженных к 22 мая достигло 12 тыс. 592. За последние сутки в городе подтверждены 389 новых случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 2 тыс. 859 человек.

В России зарегистрировано 150 новых летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса по официальным данным скончались 3 тыс. 249 человек. В стране выявлено более 326 тыс. случаев коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 5,1 млн случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших США, Россия, Бразилия, Великобритания, Испания и Италия.

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