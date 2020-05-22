В Лисьем Носу дотла сгорела легковушка

В пятницу, 22 мая, в Лисьем Носу сгорел легковой автомобиль.

По словам очевидцев, легковушка загорелась прямо на дороге на Приморском шоссе в сторону Петербурга. Свидетели произошедшего отметили, что от машины остался лишь каркас.

«На Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону города сгорела машина. Еще когда задымилась, остановившиеся водители пытались потушить своими огнетушителями, не помогло. Люди в порядке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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