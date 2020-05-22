В Лисьем Носу дотла сгорела легковушка

В Лисьем Носу дотла сгорела легковушка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 22 мая, в Лисьем Носу сгорел легковой автомобиль.

По словам очевидцев, легковушка загорелась прямо на дороге на Приморском шоссе в сторону Петербурга. Свидетели произошедшего отметили, что от машины остался лишь каркас.

«На Приморском шоссе за Лисьим Носом в сторону города сгорела машина. Еще когда задымилась, остановившиеся водители пытались потушить своими огнетушителями, не помогло. Люди в порядке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.

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