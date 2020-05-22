Номинального директора фирмы-однодневки приговорили к исправительным работам в Петербурге

Номинального директора фирмы-однодневки приговорили к исправительным работам в Петербурге
Суд вынес приговор. Фото: Baltphoto

Петроградский районный суд приговорил Гусейна Мамедова к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком на один год.

Суд установил, что он за небольшое вознаграждение предоставили свой паспорт гражданина РФ, а также документы необходимые для создания юридического лица нотариусу, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В Единый государственный реестр юрлиц внесены сведения о нем, как о единственном учредителе и гендиректоре ООО «СПЕЙС». Обвиняемый не собирался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге горсуд изменил меру пресечения Максиму Ванчугову, обвиняемому в совершении ряда преступлений. Суд постановил, что тяжесть инкриминируемых Ванчугову деяний не служит достаточным основанием для продления его содержания под стражей на срок 43 месяца 05 суток.

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