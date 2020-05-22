В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

На борту самолета, по предварительным данным, находился 91 человек. Фото: Pixabay

На борту самолета, по предварительным данным, находился 91 человек. Фото: Pixabay

Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.

«Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Продолжайте молиться за других», — написал в Twitter пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб. Он отметил, что эти два человека находятся в стабильном состоянии.

Ранее с газета Dawn сообщала о том, что число погибших в авиакатастрофе под Карачи увеличилось до 35 человек.

Напомним, самолет «Пакистанских авиалиний» 22 мая потерпел крушение в городе Карачи. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом.

На борту самолета, по предварительным данным, находился 91 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России скончались три человека. Авария произошла близ города Клин. Военнослужащие выполняли учебный полет.