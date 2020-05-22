BMW отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

Водителей просят обратиться в сервисные центры для замены.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщает пресс-служба «Росстандарта». Компания BMW обнаружила, что в 61 автомобиле есть проблемы с подушками безопасности. Для того, чтобы это исправить, владельцы BMW 218i (серия F44) должна обратиться в ближайший сервисный центр для замены подушки безопасности. В противном случае, во время аварии она может некорректно сработать.

Отмечается, что всех водителей оповестят лично о проблеме с машиной. Напоминаем, что недавно также сообщили об отзыве с российского рынка автомобили Volvo моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Volkswagen отзывает из России более тысячи внедорожников Touareg. Официальный представитель «Фольксваген» обязался проинформировать всех автовладельцев, которых это может коснуться.