В Сети обсуждают видео, на котором пожарные стригут траву маникюрными ножницами

Автор ролика заявил, что им не дали других инструментов.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Ролик опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На видео несколько пожарных стригут траву маникюрными ножницами. Они отмечают, что это – приказ начальства. Также уточняется, что других инструментов спасателям не выдали. Была коса, но и та не справляется со своей задачей.

В областном МЧС «Комсомольской правде» подтвердили, что видео на самом деле настоящее. В нем снялись настоящие спасатели, которые решили устроить саботаж из-за плохих кос. Сейчас в пожарно-спасательной части начали проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские блогеры пожарили шашлыки в центре города, видео с вечеринки проверят полиция.