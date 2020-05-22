Эксперт назвал самый простой способ дезинфекции масок

Он уточнил, что многоразовые маски нуждаются в регулярном мытье.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медиков и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Эксперты просят мыть многоразовые маски каждый раз после использования. Лучше всего их постирать под горячей водой с мылом или другим моющим средством. Затем маску нужно просушить – отлично подойдет горячий воздух.

После этого защитное средство следует хранить в закрытом бумажном пакете, чтобы на ткани не появлялись микробы и вирусы. Отмечается, что в особых случаях за маску сойдут футболки, шарфы и банданы. Эксперты просят не покупать медицинские маски, которые сейчас очень нужны врачам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в самолеты будут пускать только в масках и перчатках. Новые правила вступили в силу с 21 мая.