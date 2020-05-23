В Москве скончались 67 человек от коронавируса

Жертвами инфекции в столице уже стали 1934 человека.

Об этом стало известно 22 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе, пишет ТАСС. В Москве за сутки скончались 67 человек, которые сдавали тесты на коронавирус и получили положительные результаты. У многих была пневмония, а также хронические заболевания. На данный момент только в Москве от коронавируса скончались 1934 человека.

Тем временем в России зарегистрировало более 326 тысяч случаев заражения инфекцией. Около 100 тысяч человек смогли выздороветь, 3,2 тысячи случаев обернулись летальным исходом. Власти Москвы считают, что пока рано говорить о снятии ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве. Он считает, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.