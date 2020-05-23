В Колпино нашли артснаряд времен ВОВ

В Колпино нашли артснаряд времен ВОВ
Снаряд. Фото: pixabay

В Колпино возле жилого дома нашли боеприпас времен войны. Опасная находка была вывезена на полигон для ликвидации.

В пятницу, 22 мая, в ходе проведения земляных работ спасатели нашли артиллерийский снаряд. Он находился у дома №37, корпус 2, на Загородной улице.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники определили, что взрывоопасный предмет был калибром 100 мм времен Великой Отечественной войны.

Вечером того же дня опасный предмет силами бойцов ЗВО был уничтожен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении снаряда времен ВОВ на стройплощадке в Выборгском районе. Его обнаружили во время проведения земляных работ на стройплощадке.

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В Колпино нашли артснаряд времен ВОВ