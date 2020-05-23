Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 100 миллионов

В Северной столице участник преступной группы ответит перед судом за мошенничество. По данным следствия, он оформил многомиллионный займ под залог чужого имущества.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины утвердила прокуратура Центрального района. Правоохранители считают, что преступная группа, участником которой был подозреваемый, предъявила липовые документы о правах на собственность помещения. Его отдали под залог на сумму в 100 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленник заключил с прокурором досудебное соглашение, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить начальника мусорного полигона. Он стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений правил обращения с отходами.