Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 100 миллионов

Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 100 миллионов
Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. Фото: pixabay

В Северной столице участник преступной группы ответит перед судом за мошенничество. По данным следствия, он оформил многомиллионный займ под залог чужого имущества.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины утвердила прокуратура Центрального района. Правоохранители считают, что преступная группа, участником которой был подозреваемый, предъявила липовые документы о правах на собственность помещения. Его отдали под залог на сумму в 100 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленник заключил с прокурором досудебное соглашение, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить начальника мусорного полигона. Он стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений правил обращения с отходами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двухлетняя девочка упала в колодец в Селезнево
Встреча родственников на поминках в Ленобласти обернулась стрельбой
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 14,6 тысяч человек
Мясников назвал причину совпадения пика смертности с плато
В России провели более 8,4 млн тестов на коронавирус
Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве на 100 миллионов
Путину предоставят анализ антикризисного плана
В Колпино нашли артснаряд времен ВОВ