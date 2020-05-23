В Колпино женщина распылила жидкость из баллончика и обчистила магазин косметики

В Колпино разыскивают женщину, которая распылила жидкость из аэрозольного баллончика, а затем украла косметику в одном из магазинов.

Преступный инцидент произошел накануне, 22 мая, в доме №34 по Тверской улице. В отдел полиции обратилась 44-летняя директор магазина. По ее словам, в помещение зашла неизвестная, распылила неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика, похитила косметику, после чего скрылась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, уголовное дело возбудили по факту покушения на грабеж.

Полицейские приступили к поискам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встреча родственников на поминках в Ленобласти закончилась стрельбой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.