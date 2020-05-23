Встреча родственников на поминках в Ленобласти обернулась стрельбой

Встреча родственников на поминках в Ленобласти обернулась стрельбой
Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленобласти произошел конфликт со стрельбой. Отношения выясняли родственники на поминках.

Инцидент произошел в пятницу, 22 мая, в деревне Камышовка. Вечером в отдел полиции обратился 60-летний житель Ивановской области. Он рассказал, что его родственник выстрелил в его сторону из ружья.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, заявитель прибыл на похороны своей матери. На поминках у него произошел конфликт с мужем его родной сестры из-за раздела наследства.

В ходе инцидента 58-летний супруг сестры выстрелил из своего ружья в сторону заявителя. Обошлось без пострадавших. Стрелок был доставлен в отдел полиции для разбирательства, оружие у него изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на забитую до смерти многодетную мать неоднократно жаловались соседи. По предварительным данным, возлюбленный бил ее сковородкой.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть стрельба
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