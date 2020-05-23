В Петербурге на забитую до смерти многодетную мать неоднократно жаловались соседи

В полицию поступило несколько жалоб на многодетную жительницу Петербурга, которая скончалась в результате побоев.

Инцидент, который привел к трагедии, случился в квартире на Дальневосточном проспекте. Женщина проживала вместе со своими детьми. В отдел полиции поступало несколько жалоб в ее адрес из-за громкой музыки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сообщение о смерти пострадавшей из медучреждения правоохранителям поступило 16 мая. Изначально специалисты дали по факту смерти женщины ошибочное заключение, заявив, что она умерла от пневмонии. Однако 22 мая от судмедэксперта поступило сообщение об ошибке.

Вероятной причиной смерти назвали полученные травмы. По предварительным данным, женщину жестоко избил возлюбленный. Ребенок погибшей рассказал, что мужчина бил мать сковородкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка умерла уже в больнице – врачи не успели ее спасти. Меру пресечения задержанному пока не избрали.