Домушник вынес более 5 миллионов из квартиры инженера в Лыжном переулке

В Приморском районе полицейские расследуют квартирную кражу на 5,1 млн рублей.

В субботу, 22 апреля, в отдел полиции обратилась 50-летняя женщина-инженер одной из фирм, проживающая в доме №4 по Лыжному переулку. Она рассказала, что в период с 14:00 по 22:00 неизвестный вскрыл замок входной двери и проник в ее квартиру.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, женщина обнаружили пропажу 5 млн 50 тыс. рублей, 700 долларов и ресивера видеонаблюдения.

Сумма ущерба составила 5 125 400 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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