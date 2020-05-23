В петербургскую больницу доставили отравившегося марганцовкой малыша

В петербургскую больницу доставили отравившегося марганцовкой малыша
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга мальчик 2018 года рождения попал в больницу с сильнейшим отравлением. Малыш потянул в рот марганцовку, а мама за ним не уследила.

Инцидент произошел в пятницу, 22 мая, в квартире. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали малышу химический ожог пергаманатом калия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Леноблати, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении на скамейке грудного ребенка. Родителей малыша разыскивали.

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