В России подтвердили 139 новых смертей от коронавируса

В России зарегистрировали 139 новых смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в субботу, 23 мая.

В Москве подтвердили 67 летальных исходов, в Московской области — 12, в Омской области — 9, в Петербурге — 6, в Дагестане — 5, в Красноярском крае и Нижегородской области — по три.

По две смерти выявлено в Калужской, Саратовской и Свердловской областях, Ставропольском и Забайкальском краях, а также Ханты-Мансийском АО. В остальных регионах подтверждено по одному летальному случаю.

За весь период в стране по официальным данным скончались 3 тыс. 388 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России зарегистрировали 9 тыс. 434 случая коронавируса. Общее число зараженных превысило 335 тыс. Выздоровели с начала пандемии более 107 тыс. человек.