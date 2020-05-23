В России коронавирус за сутки выявили у 9434 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 9 тыс. 434 случая коронавируса. Зараженных выявили в 84 регионах.

Общее число зараженных в стране достигло 335 тыс. 882. Прирост за сутки составил 2,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 23 мая.

В Москве выявлено 3 тыс. 190 новых зараженных, в Московской области — 846, в Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской области — 211, в Дагестане — 127, в Ленинградской области — 57.

С начала пандемии в России скончались 3 тыс. 388 человек с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 139 новых летальных случаев. Выздоровели за весь период более 107 тыс. человек.