В России провели более 8,4 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 8,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в субботу, 23 мая.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус сдали 276,1 тыс. человек.

Под медицинским наблюдением в стране остается 279 тыс. 35 человек. По состоянию на 22 мая в России выявлено 326 тыс. 448 случаев заражения. Выздоровели за весь период более 99 тыс. человек, скончались 3 тыс. 249 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 марта в Петербурге обследование на коронавирус прошли более 525 тыс. человек. По словам губернатора Александра Беглова, охват составляет 239,5 теста на 100 тыс. населения. Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).