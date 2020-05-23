Больше 100 тысяч человек в России победили коронавирус

Больше 107 тыс. человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Фото: комитет по здравоохранению Петербура

Больше 107 тыс. человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Фото: комитет по здравоохранению Петербура

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписали 8 тыс. 111 человек. Общее число выздоровевших превысило 100 тыс. человек.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 107 тыс. 936 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 23 мая.

В Москве за сутки из больниц выписали 3 тыс. 831 человека, в Московской области — 464, в Ямало-Ненецком АО — 288, в Петербурге — 265, в Нижегородской области — 251, в Свердловской области — 144, в Татарстане — 127, в Ленинградской области — 75.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали более 9 тыс. новых случаев коронавируса. За весь период в стране выявлено 335 тыс. 882 зараженных. Скончались, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 3 тыс. 388 человек.