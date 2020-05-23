Родителей так и не нашли: возбуждено дело после обнаружения грудничка у парадной на Дмитрова

Родителей так и не нашли: возбуждено дело после обнаружения грудничка у парадной на Дмитрова
Ребенка оставили на скамейке. Фото: pixabay

На скамейке возле парадной на улице Димитрова нашли грудничка. По факту оставления в опасности возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, у одного из жилых домов. Оставленному в переноске малышу около месяца.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие стражи порядка доставили ребенка в детскую инфекционную больницу №3 на Васильевском острове для предварительного осмотра.

На данный момент родителей ребенка найти не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители ребенка объявлены в розыск. Неизвестные оставили малыша в переноске на скамейке.

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