Рядом с Лахта-центром четверо неизвестных отобрали у охранника сумку с миллионом

Петербургские правоохранители начали розыск четырех мужчин, которые ограбили охранника, напав на него неподалеку от Лахта-центра. Они завладели крупной суммой денег.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 22 мая, у дома №6 по Бобыльской улице. В отдел полиции обратился 48-летний начальник охраны частного охранного предприятия с заявлением об ограблении. Он рассказал, что около двух часов дня неизвестные, применив физическую силу, отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Kia Rio.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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