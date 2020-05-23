Беглов выразил соболезнования после смерти врача от коронавируса

Беглов выразил соболезнования после смерти врача от коронавируса
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге от коронавируса скончалась заведующая 1 кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова. Соболезнования в связи с её смертью выразил губернатор Александр Беглов.

Галина Литвинова работала в больнице с 1993 года. За это время она помогла тысячам больных. Как отметил Беглов, заведующая пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов.

«Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача», — отметил он.

Беглов принес соболезнования родным и близким Галины Литвиновой и пожелал им «крепости сил и стойкости», чтобы пережить утрату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили смерть еще одного врача, зараженного коронавирусом. Вердикт вынесла комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

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