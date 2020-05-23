Два автомобиля такси «встретились» на пересечении Просвещения и Кустодиева

Вечером 23 мая в Выборгском районе на пересечении проспекта Просвещения с улицей Кустодиева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке не смогли разъехаться два автомобиля службы такси «Ситимобил» и Uber. По предварительной информации, один из водителей решил проскочить перед другим, совершая левый поворот, но не оценил свои возможности.

«Войны таксистов на перекрестке Просвещения и Кустодиева», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

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