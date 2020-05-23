На трассе М-11 легковушка влетела в отбойник

Вечером 23 мая на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

ДТП произошло на 606-м километре шоссе. По предварительной информации, водитель за рулем Skoda не справился с управлением и на высокой скорости и врезался в отбойник.

По словам очевидцев, в ДТП поучаствовал грузовик, который остановился в нескольких десятках метров впереди.

«Авария на 606 км. трассы М11. Фура, Skoda и немного металлического отбойника», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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