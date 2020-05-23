Спасатели потушили пожар в квартире на Северном проспекте

Вечером 23 мая в доме 16, корпус 1, на Северном проспекте в Выборгском районе произошел пожар. Там загорелась двухкомнатная квартира.

Сообщение о возгорании поступило в 19:12. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела обстановка площадью 17 квадратных метров и десятиметровый коридор.

«На Северном 16к1 горит квартира на 8 этаже. Пожарные и скорая уже приехали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 19:47.

Выгорела комната и часть коридора. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.