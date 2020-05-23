В Петербурге 24 мая потеплеет до плюс 18 градусов

В Петербурге 24 мая потеплеет до плюс 18 градусов
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В воскресенье, 24 мая, погода в Петербурге ожидается теплая погода без осадков.

По прогнозам синоптиков, потеплеет до плюс 18 градусов тепла.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний день уходящей недели в Петербурге ожидается небольшая облачность.

Ветер восточный и юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от плюс 16 до плюс 18 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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