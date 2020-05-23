На проспекте Косыгина легковушка влетела в ограждение

На проспекте Косыгина легковушка влетела в ограждение
ДТП на проспекте Косыгина. Фото: vk.com/spb_today.

Вечером 23 мая у дома №32/1 на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

По словам очевидцев, автомобиль выехал с проезжей части на газон и влетел в ограждение.

«На проспекте Косыгина у дома 32 к1 автомобиль снес ограждение. Не рассчитал поворот», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Volvo совершил столкновение с тремя авто. В аварии пострадала девочка 2009 года рождения.

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