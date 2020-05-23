На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии на Кипре впервые за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну в Twitter.

Он отметил, с 9 марта, когда на острове были выявлены для первых положительных результата на коронавирус, 23 мая стало первым днем, когда не выявлено ни одного случая.

«Усилия всех и каждого приносят свои плоды», — отметил министр.

Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом продолжат исполняться с той же решительностью. По последним данным, на греческом юге Кипра коронавирусом заражены 927 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 378 209 человек. Скончались 342 835 человек, при этом 2 226 404 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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