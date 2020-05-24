Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Вывозной рейс вернет на родину 379 россиян, которые остались в американском Нью-Йорке во время пандемии коронавируса.

Согласно данным онлайн-табло местного аэропорта имени Джона Кеннеди, специальный рейс «Аэрофлота» вылетел из Нью-Йорка в 19.20 по местному времени (02.20 мск).

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал на странице российского диппредставительства в фейсбуке, что среди возвращающихся в Россию граждан 12 школьников и 21 студент.

В самолете находятся 13 жителей Петербурга, обучающихся в США по обмену, а также 67 человек из «гуманитарного списка», составленного в посольстве.

По словам Антонова, общее число зарегистрированных на рейс пассажиров составило 379 человек, включая 12 младенцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в субботу отменили 14 рейсов.