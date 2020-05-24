В Петербурге за сутки заболели еще 384 человека

По России показатель начал постепенно уменьшаться.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщает оперативный штаб. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 384 зараженных коронавирусом. За день до этого количество пациентов увеличилось на 363. Таким образом, в городе с начала пандемии зарегистрировано более 13,3 тысяч случаев заражения. В Ленинградской области также есть новые пациенты с инфекцией – 57 человек.

В России за сутки заболевших стало на 8599 больше. Очень многие из них рассказывают, что симптомов коронавируса не замечали. Также отмечается, что в стране зафиксировано 153 летальных исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки на коронавирус проверили 10,3 тыс. жителей Петербурга. Сейчас на карантине в Северной столице находятся 3343 человека, из которых 172 остаются в обсерваторе, 682 — на домашней самоизоляции, а 2489 — контактные.