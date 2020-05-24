В Невском районе женщина обокрала пенсионера

Гражданка присвоила крупную сумму – 340 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось еще в субботу в квартире на Искровском проспекте. Там неизвестная женщина под надуманным предлогом проникла в квартиру к пенсионеру. После того, как она покинула дом, мужчина не нашел свои 340 тысяч рублей. Пенсионер обратился к сотрудникам правоохранительных органов, в результате было возбуждено уголовное дело.

Пока что о местонахождении преступницы ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенник-«брокер» оставил пенсионера в Невском районе без 2 млн рублей. О случившемся правоохранительным органам рассказал сам 69-летний пострадавший, проживающий в одном из домов на Искровском проспекте.