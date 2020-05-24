Комздрав объяснил, с чем связан рост числа жертв коронавируса в Петербурге

Комздрав объяснил, с чем связан рост числа жертв коронавируса в Петербурге
Коронавирус. Фото: Pixabay

Зафиксировано рекордное количество летальных исходов.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. За последние сутки от коронавируса в городе скончались сразу 20 человек, общее число жертв выросло до 133 человек. Это – антирекорд, отмечают эксперт. Они объяснили, что это связан с анализов летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ. За субботу рассмотрели 36 случаев смерти – это в три раза больше, чем обычно.

В Комздраве также отметили, что в апреле и начале мая умирали в основном люди в возрасте старше 50 лет. У них диагностировали пневмонию и хронические заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Комздрав разберется с работой пунктов сдачи анализов на коронавирус. Власти закупили специальные пробирки и средства для забора биоматериала.

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Комздрав объяснил, с чем связан рост числа жертв коронавируса в Петербурге