Комздрав разберется с работой пунктов сдачи анализов на коронавирус

Власти закупили специальные пробирки и средства для забора биоматериала.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Сейчас ведомство занимается налаживанием работы пунктов сдачи анализов на коронавирус. В первую очередь пришлось разобраться с информированием сотрудников медицинских учреждений, затем закупить недостающие пробирки и средства для забора биоматериала.

Комитет также отслеживает количество желающих сдать анализы и отмечает, что нет никакой необходимости идти в больницу, если не было контакта с заболевшим, и если человек не посещал зарубежные страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Цирк на Фонтанке приостановил показ представлений из-за коронавируса.