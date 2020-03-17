Цирк на Фонтанке приостановил показ представлений из-за коронавируса

В Цирке на Фонтанке уточняют, когда он возобновит работу. Фото: https://vk.com/circusspb

В Цирке на Фонтанке уточняют, когда он возобновит работу. Фото: https://vk.com/circusspb

В учреждении просят сдать билеты и ждать актуальную информацию.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем Цирк на Фонтанке сообщил в своем официальном сообществе во «Вконтакте». В посте сказано, что руководство учреждения приняло решение о приостановлении показа представлений «Итальянский цирк Togni». Отмечается, что таким образом Цирк заботится о здоровье жителей и гостей города.

Все билеты, приобретенные на шоу, можно вернуть, уточнив информацию на сайте Цирка или по номерам горячей линии. О датах, на которые перенесут представления, сообщат позже. Сейчас на сайте Цирка нет возможности приобрести билеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге планируют открыть общее здание для всех городских вузов из-за коронавируса. Также, сейчас ведется работа по созданию единого центра волонтеров. Желающие будут помогать университетам с методической работой.