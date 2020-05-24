Покрас Лампас рассказал о пропаже своих уличных работ в Петербурге

Он заявил, что только одну работу люди не смогли забрать сразу – она висела выше остальных.

Об этом стало известно сегодня,24 мая. Обо всем художник Покрас Лампас рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что выставил на улицах в Санкт-Петербурге шесть своих работ. В результате всего за час пять из них пропали.

«Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку»,

— написал он своем Instagram.

Покрас Лампас хочет верить, что никто не будет продавать работы, а оставит их себе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что художник Покрас Лампас примет участие в постановке Мариинского театра. Художник, похоже, останется верным своему стилю. Он отметил, что в проекте будут присутствовать каллиграфия, отсылки к русскому авангарду и элементы графического дизайна.