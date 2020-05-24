Лосенка, которого спасли от собак в Ленобласти, убивает пневмония

Лосенка, которого спасли от собак в Ленобласти, убивает пневмония
Лосята. Фото: vk.com/veles_spb

В Ленинградской области сотрудники карантинного центра «Велес» рассказали о состоянии лосенка, которого спасли от стаи собак.

Лосенка, которого ранее отбили от стаи бездомных собак, назвали Алисой. Как рассказали в группе центра в социальной сети «ВКонтакте», состояние животного тяжелое.

У зверя болит желудок, диагностирована пневмония. Лосенок плохо ест, для своего возраста ей не хватает ни веса, ни сил. В группе отметили, что лечение убивает пищеварение животного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры центра «Велес» спасали оголодавшего лисенка. Малыш остался без матери и серьезно изголодался.

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