«Мне за них стыдно»: Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепаса на его слова

Иосифа Пригожина возмутила реакция Григория Лепса и Сергея Шнурова на его слова о доходах артистов. Он раскритиковал певцов.

Как заявил продюсер, говоря о сложном положении артистов во время эпидемии Covid-19, он имел в виду не только звезд, а всех людей, которые зарабатывают на жизнь творческой деятельностью.

Как сообщил телеканал 360, Пригожин считает, что многие звезды, такие как Шнуров и Лепс, не думают о других людях. И добавил, что ему за них стыдно.

Продюссер напомнил, что многим гражданам России до сих пор не вернули деньги за билеты на несостоявшиеся концерты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров посмеялся над Иосифом Пригожиным, который пожалел артистов.