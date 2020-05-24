СК завел уголовное дело после перестрелки на парковке в Москве

В столичном жилом комплексе произошла перестрелка между автовладельцами. Они не смогли разъехаться на парковке. Следственный комитет завел уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на Каширском шоссе. Местные жители были сильно напуганы произошедшим. По словам очевидицы московскому телеканалу «360», перестрелка произошла в метре от нее на территории ЖК «Ясный», пока она выгуливала собаку. Жительница рассказала, что мужчины вышли из машин с огнестрельными оружиями и начали стрелять.

Другие жители комплекса сообщили, что в результате самого инцидента пострадало много машин.

Напомним, что троих мужчин задержали на месте происшествия. В результате самого конфликта один из них получил ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской мужчина среди ночи стрелял из ружья.